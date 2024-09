POZZUOLI/ Tragedia sfiorata a Licola Mare: auto a folle velocità fa strike e distrugge 12 paletti – LE FOTO

POZZUOLI – Attimi di paura ieri sera a Licola mare dove un’auto a folle velocità ha perso il controllo ed è finita sul marciapiede distruggendo ben 12 paletti. Diverse persone sono rimaste ferite in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e due ambulanze del 118. L’auto killer è una Renault Capture che, secondo una prima ricostruzione, ha sorpassato un veicolo ad alta velocità perdendo il controllo e finendo fuori strada. L’episodio è avvenuto in via Del Mare. Il forte impatto ha richiamato in strada decine di persone.