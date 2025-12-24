POZZUOLI/ «Ti diamo fuoco» alunni minacciano il direttore della Multicenter School

POZZUOLI – «Ti diamo fuoco alla scuola, ti sparo in bocca». Minacce di morte al direttore di una scuola privata dopo una ramanzina a due alunni. E’ accaduto alla “Multicenter School” di Pozzuoli, durante un corso per pizzaioli indirizzato a giovani in difficoltà e in cerca di occupazione. Le minacce sono arrivate da un minorenne e da un 18enne di origini tunisine, ospiti di una comunità di recupero di Avellino. Attimi concitati e di paura per il personale scolastico e per gli altri studenti che hanno indotto la vittima a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

LE MINACCE – I due, dopo essere stati richiamati in quanto arrecavano disturbo alla lezione, hanno prima risposto in maniera scortese al docente che aveva chiesto l’intervento del direttore il quale, a sua volta, ha subito le pesanti minacce. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che hanno bloccato i due alunni . Una volta identificati, sono poi stati condotti negli uffici della Questura per le fotosegnalazioni ed entrambi denunciati a piede libero.