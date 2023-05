POZZUOLI/ Studenti al Rione Terra, il vice sindaco Monaco «scavalca» l’assessore all’Istruzione e lo esclude dall’evento

POZZUOLI – C’è imbarazzo nella Giunta Manzoni per l’evento “Rione Terra, oltre le mura”, in programma per mercoledì 31 maggio a Palazzo Migliaresi dove parteciperanno oltre 500 studenti delle scuole di Pozzuoli. Il motivo? l’esclusione dell’assessore all’Istruzione Vittorio Festa. Un’assenza pesante, su cui grava «l’invasione» da parte del vice sindaco Filippo Monaco che, con una delibera da egli stesso “sponsorizzata”, ha dato l’ok al finanziamento di una cifra di 18mila euro a una società di Altamura che fa capo alla giornalista Andreana Illiano, sorella della vice sindaca di Bacoli.

LA CONTESTAZIONE – Atto “contestato” fin dal primo momento e che fece storcere il naso a diversi componenti dell’amministrazione Manzoni a causa delle modalità con cui veniva presentato uno dei primissimi atti della nuova squadra di assessori e, soprattutto, per il mancato coinvolgimento dell’assessore all’Istruzione, figura deputata ad avere rapporti con gli istituti scolastici. Nonostante ciò, Monaco è andato avanti «invadendo» a più riprese il terreno d’azione del collega che per giovedì è stato escluso dall’evento a cui parteciperanno le classi delle scuole finaliste del concorso, il sindaco Gigi Manzoni, la direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli e proprio il vicesindaco Filippo Monaco, fresco della “sfiducia” politica ricevuta nei giorni scorsi da Pastore e Di Dio che hanno lasciato il gruppo “Uniti per Pozzuoli” lasciando a Monaco il solo sostegno del consigliere Guardascione.