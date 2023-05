Il Lido del carabiniere di Licola senza gestione: la gara va deserta

POZZUOLI – Ad oggi il Lido del carabiniere di Licola si ritrova senza una gestione. La gara, pubblicata lo scorso marzo, è andata deserta per mancanza di offerte presentate. Il Comando Legione Carabinieri Campania aveva intenzione di affidare a terzi per le stagioni balneari 2023-2026 la gestione dello stabilimento balneare di Licola che si compone del servizio di spiaggia, della mensa self-service, del servizio ristorante, del servizio bar e di altri servizi aggiuntivi. Nulla di fatto però. Il bando non ha dato i frutti sperati: nessuna impresa ha manifestato interesse. Quest’anno – in mancanza di affidamento – i militari dell’Arma non potranno trascorrere la stagione estiva presso la spiaggia a loro riservata.