POZZUOLI – Paura a Licola dove uno studente è stato investito davanti all’istituto Agrario “Falcone”, lungo la via Domitiana. Il giovane stava attraversando la strada quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è stato preso in pieno da una Fiat 500 alla guida della quale c’era una donna che immediatamente si è fermata per prestare i primi soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasferito il giovane presso il Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti.