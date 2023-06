POZZUOLI/ Strage di pesci nelle acque di Licola Mare «Ne sono decine e l’aria è infestata» – LE FOTO

POZZUOLI – «Una strage di pesci». Così l’hanno definita i bagnanti che in queste ore si trovano sulla spiaggia libera di Licola Mare dove almeno una decina di pesci morti si sono arenati. Si tratta di tonnetti e altre specie che sono arrivati a riva già morti, mentre altri pesci si vedono galleggiare anch’essi morti. Al momento non si conoscono le cause del fenomeno «In acqua ci sono altri che man mano arrivano a riva. Qui ora è salita una puzza e ci sono anche bambini che stiamo cercando di allontanare» raccontano i bagnanti che si trovano sull’arenile.

TARTARUGA MORTA – Questa mattina, a poca distanza dalla spiaggia libera di Licola, una grossa tartaruga “Caretta Caretta” è stata rinvenuta morta a riva lungo il litorale di Varcaturo. Un ritrovamento che sembra essere diventato un “classico” per la particolare specie di testuggine marina che, in questi periodi, finisce per arenarsi.