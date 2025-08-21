POZZUOLI/ Strage di gatti, assessore ambiente e polizia municipale a Monterusciello

POZZUOLI – «Questa mattina, insieme alla Polizia Municipale e al consigliere comunale Riccardo Volpe, abbiamo effettuato un sopralluogo in Via Salvatore Di Giacomo 15, davanti alla sede dell’associazione AMPA ODV, dove si sono verificati episodi di avvelenamento di gatti della colonia felina.» È quanto fa sapere Salvatore Caiazzo, assessore all’ambiente del comune di Pozzuoli «La Polizia Municipale predisporrà una relazione all’ASL affinché possa intervenire con urgenza per verificare i fatti, tutelare gli animali e la salute pubblica e avviare le procedure necessarie a fare chiarezza su quanto accaduto. Come amministrazione comunale siamo vicini ad AMPA e a tutti i cittadini che hanno a cuore la tutela degli animali. Si tratta di episodi gravi che meritano attenzione immediata e per i quali continueremo a garantire il massimo impegno.»