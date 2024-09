POZZUOLI/ Sport e Legalità: a Monterusciello l’esibizione dei giovani atleti del Team Popeye – LE FOTO

POZZUOLI – Decine di piccoli atleti ieri si sono esibiti a Piazza Minopoli nell’ambito di un evento organizzato per promuovere i valori dello sport e della legalità. La manifestazione è stata organizzata dalla palestra “Popeye”, presenti il maestro Nicola Varchetta e Rebecca Casizzone, terza classificata al campionato del mondo di Kickboxing svoltosi a Budapest in Ungheria nella categoria 13/15 anni – 60 kg. La giovane, allenata dal maestro Salvatore D’Isanto, si è esibita in piazza insieme agli altri giovani del team Popeye di Francesco Cacciapuoti, sotto gli occhi dei maestri Nicola Varchetta e Mario Prebenda.

