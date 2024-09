Il Campionato Europeo ECA Club 2024 di Canoa Polo sbarca a Bacoli

BACOLI – Il Campionato Europeo ECA Club 2024 di Canoa Polo è ormai alle porte: la European Canoe Association (ECA) sbarca a Bacoli e grazie al lavoro organizzativo del Canoa Club Napoli, la Villa Comunale di Bacoli il 13, 14 e 15 settembre 2024 si trasforma in un vero e proprio villaggio sportivo che accoglierà i campioni e le campionesse che con i loro Club si sono classificati nelle prime due posizioni nei campionati nazionali di tutta Europa: ragazzi e ragazze da Francia, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Belgio, Svizzera, Germania, Danimarca, Irlanda, Svezia e naturalmente Italia coloreranno le strade dei Campi Flegrei e il Lago di Miseno con le maglie blasonate dei loro club. Una presenza importante per il territorio che si prepara non solo ad accogliere i giocatori e le giocatrici di questo avvincente campionato e i loro entourage, ma anche ad offrire loro un’esperienza a tutto tondo nei Campi Flegrei, dalla ospitalità, all’enogastronomia, all’intrattenimento.

L’INIZIATIVA – È stato già raggiunto un record di iscritti con 25 squadre maschili e 16 femminili, per un totale di 400 atlete e atleti che si riuniranno venerdì 13 alle 18.30 a Piazza Marconi per dare il via alla Cerimonia di Apertura con una sfilata verso l’Area Palco in Villa Comunale. Seguirà la presentazione della manifestazione e delle squadre alla presenza del Sindaco di Bacoli Josi della Ragione, l’Assessore allo Sport Mauro Cucco, il Funzionario Capo ECA Gianluca Zannoni, l’Organizzatore Tecnico Alessandro Carannante, l’Organizzatore della Competizione Francesco Di Palma Esposito, la Pro Loco Città di Bacoli, la Responsabile degli Arbitri Virginie Brackez, il Capo Commissario Tecnico Maurizio Pelli, il Consigliere Comunale delegato alla manifestazione nonché Capo Ufficiale di Tavolo Alessandro Maria Scamardella. La cerimonia si concluderà con un momento musicale a cura del DJ Bonky. Saranno 4 i campi nel lago di Miseno e in questo incredibile scenario si svolgeranno a ritmo serratissimo 135 partite da 20 minuti ciascuna a partire dalle 7.30 del mattino di Sabato alle 18.00 di Domenica. Dopo la finale delle 17.30 di Domenica che decreterà il club più forte d’Europa, ci sarà la Cerimonia di Premiazione. Non mancheranno momenti di intrattenimento anche il Sabato che vedrà, oltre il Dj Bonky, anche la Auua Beat Band esibirsi sul palco e animare con la loro coinvolgente musica a partire dalle 21.00.