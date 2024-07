POZZUOLI/ SOS dei commercianti del centro storico «Noi spiazzati non sappiamo più cosa fare. Questa è una sconfitta»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Dario Daniele, imprenditore e titolare di un locale del centro storico di Pozzuoli. «Gentilissimo Direttore, scrivo a nome della maggior parte dei locali del centro storico di Pozzuoli, che vivono ormai da troppo tempo una situazione per nulla semplice. La pochezza dei parcheggi, la situazione bradisismo, la non possibilità come ci è stato detto di poter organizzare eventi, salvo poi vedere delle iniziative fatte in piazza senza autorizzazioni, e realizzate da chi poi lavora in ambiti comunali, la poca comunicazione fra l’amministrazione comunale e il Sindacato di categoria che ci rappresenta, dove nonostante gli sforzi del Presidente Gian Luigi Valente, dopo 3 appuntamenti iniziati a fine maggio, siamo arrivati a metà luglio, senza aver nessuna autorizzazione per nulla, siamo davvero spiazzati e non capiamo come poter risollevare le sorti di chi come Noi, ogni giorno trova comunque il coraggio di andare avanti. Come detto da Gian Luigi Valente, non si capisce una cosa fondamentale, che la sconfitta di una classe imprenditoriale in una città, è la sconfitta di tutta la Politica intera, a prescindere dal singolo politico o partito che possa provare a fare bene. Siamo veramente alla frutta, abbiamo bisogno di iniziative mirate e concrete»