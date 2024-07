Incendio in concessionaria a Bacoli, trovate taniche di benzina: distrutte anche tre Porsche – IL VIDEO

BACOLI – Sono state rinvenute due taniche di benzina all’interno del parco auto “American Auto” dove questa notte sono state date alle fiamme 5 auto e una moto. Segnale inequivocabile che il rogo è di matrice dolosa: chi ha agito lo ha fatto per colpire il titolare dell’attività, Michele Ioffredo detto “O merican” con l’obiettivo di provocare il maggior danno possibile visto che le fiamme sono state appiccate, in particolare, a tre Suv della Porsche. Danneggiate anche altre quattro vetture che si trovavano all’interno dello spazio che sorge in viale Olimipico, a Bacoli. Si stimano diverse centinaia di migliaia di euro di danni. Per domare il rogo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Grande è stata la paura da parte dei residenti che abitano nei pressi della concessionaria, svegliati nel sonno dal fumo e dalla forte puzza di bruciato.

LE IPOTESI – Le indagini dalle prime ore dell’alba di oggi sono condotte dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Pozzuoli che hanno ascoltato il titolare e acquisito immagini dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Al momento nessuna pista viene esclusa: dal pizzo, che in zona vede attivo il clan Pariante a un furto andato a finire male fino a una evetuale vendetta nei confronti di Ioffredo, che potrebbe aver venduto un’auto sbagliata alla persona sbagliata. L’imprenditore è particolarmente in vista su Tik Tok dove vanta oltre 60mila followers e che utilizza per promuovere e vendere le vetture. Di seguito – in esclusiva – le prime immagini della concessionaria distrutta dalle fiamme.

IL VIDEO