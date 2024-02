POZZUOLI/ Sorpreso mentre pesava la cocaina in casa, arrestato un 45enne di Licola

POZZUOLI – Controlli a tappeto nella frazione di Licola. Durante l’operazione, messa a segno dai carabinieri della stazione di Varcaturo, è finito in manette Antonio Cavaliere, 45enne del posto. È accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato sorpreso in casa, zona Licola Mare, mentre stava pesando della cocaina con un bilancino di precisione. Sul tavolo del salone i militari dell’Arma hanno trovato altre dosi della ‘polvere bianca’ e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. La perquisizione ha poi permesso ai carabinieri di rinvenire anche hashish e marijuana. Il ‘fumo’ e l’erba erano stati nascosti nel contenitore della biancheria da lavare, accanto alla lavatrice. In totale nell’appartamento di Cavaliere sono stati sequestrati 80 grammi di droga. Sotto chiave anche la somma contante di 55 euro suddivisa in piccolo taglio e trovata nelle tasche del 45enne. L’arrestato è in attesa di giudizio.