POZZUOLI/ «Sindaco Manzoni assente e lontano dai cittadini: perché?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Mi rivolgo a Cronaca Flegrea per fare un appello al sindaco di Pozzuoli: perché non si fa mai vedere in giro? Ad ogni evento in città non si vede quasi mai, soprattutto nei fine settimana. Come mai? E’ mai possibile che debba delegare sempre i suoi assessori? Siamo passati da un sindaco onnipresente e sempre sul pezzo come lo era Figliolia a uno che sta sempre rintanato negli uffici. Io ricordo un Manzoni diverso, sempre in mezzo alla gente. Adesso quando lo rivedremo di nuovo? a Capodanno sul palco, al taglio di qualche nastro o in prossimità delle elezioni quando ci sarà da fare voti? Il consiglio che voglio dare al signor Manzoni è di prendere esempio dai suoi colleghi Antonio Sabino e Josi della Regione, due sindaci sempre presenti e sempre sul pezzo e che a differenza sua sono bravi anche sui social. Spero che queste mie parole possano aiutarlo a capire qualche errore. La città e i puteolani aspettano ancora un cambio di rotta.» (Franco M.)