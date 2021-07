POZZUOLI – Un uomo di 55 anni, L.P., residente a Marano, è morto ieri mattina all’interno del centro radiologico “Gemini” a Monterusciello dove si era recato per effettuare una consegna per l’azienda per la quale lavorava. Improvvisamente si è accasciato al suolo, colto da un malore riconducibile a un infarto fulminante. Inutili sono state le manovre di primo soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto.

LA DENUNCIA – Il dramma si è consumato poco dopo le 8 tra la disperazione dei presenti. Strazio all’arrivo dei familiari, con la moglie che ha ricondotto le cause del decesso alla seconda dose di vaccino somministrata due giorni prima. La donna ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Monterusciello. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma che è stata trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli per l’autopsia che servirà a fare luce sulle cause del decesso.