POZZUOLI/ Sgomberate case occupate abusivamente nel “rione marocchini” a via Napoli – LE FOTO

POZZUOLI – Dopo sei mesi sono state sgomberate le due abitazioni occupate durante le festività natalizie al rione Marocchini di via Napoli. Le operazioni sono state condotte questa mattina sotto il coordinamento del commissariato di polizia di Pozzuoli – diretto dal vicequestore Ludovica Carpino – ed ha visto impegnati i reparti mobili della polizia di stato, carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale. Presenti sul posto anche sanitari del 118 e assistenti sociali.

LO SGOMBERO – L’ordinanza di sgombero a carico di due nuclei familiari (residenti del posto) era stata emanata all’indomani dell’occupazione. Gli occupanti -uomini, donne e un minore – approfittando dell’allontanamento dei legittimi assegnatari durante le festività natalizie, avevano divelto porte e finestre riuscendo ad occupare gli immobili. Immediato era stato l’intervento di carabinieri e vigili che nelle ore successive avevano identificato e denunciato gli abusivi. I quali, nel corso dei sei mesi, non hanno mai ottemperato all’invito ad andare via, facendo scattare lo sgombero coatto eseguito nella giornata di oggi. Le due abitazioni, poste al piano terra e al primo piano di una palazzina popolare, sono state riconsegnate all’IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) ente che gestisce il patrimonio immobiliare. Verifiche sono state avviate anche a carico degli assegnatari per accertare lo stato di compatibilità con le assegnazioni che risalgono a diversi anni fa.

