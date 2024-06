«La politica se ne frega degli ultimi: aiutiamo questo povero senzatetto»

FUORIGROTTA – Riceviamo e pubblichiamo: «Anno 2024. Fuorigrotta, precisamente al di fuori dell’ufficio postale in via Giulio Cesare un poveretto senzatetto dorme in strada sotto gli occhi di tanti passanti che guardano senza far nulla. Oggigiorno è così, mentre si spendono milioni di euro facendo propaganda per le elezioni europee. Una cosa vergognosa?!!! La politica se ne frega degli ultimi e del popolo pensano solo ad arricchirsi imbrigliando gli elettori ed un intero popolo. E noi paghiamo! Vergognosi» (Giuseppe L.)