POZZUOLI/ Sfilata in maschera, bolle di sapone e gonfiabili per il Carnevale a Monterusciello

POZZUOLI – Bolle di sapone, giostre gonfiabili, balli, gare, clown e sfilata delle maschere. L’associazione “Anziani Monterusciello 1” ha organizzato una festa di Carnevale per i bambini del quartiere e non solo. Ed è già scattato il conto alla rovescia in vista della manifestazione che punta a richiamare grandi e piccini.

LA FESTA – L’appuntamento è per martedì 21 febbraio in piazza Giuseppe Minopoli, dalle 15 alle 19. Tanti i partner che sosterranno economicamente l’iniziativa. «Ciliegina sulla torta, direttamente da Topolinia, ci sarà il nostro ospite d’onore: Topolino», si legge sulla locandina dell’evento promosso dall’associazione del presidente Pasquale D’Orio.