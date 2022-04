POZZUOLI – Servizio ad alto impatto a Pozzuoli per i carabinieri della locale Compagnia. Durante i controlli i militari hanno denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento e esercizio di giochi d’azzardo un 28enne e un 20enne. I due, entrambi del posto con il più piccolo che è già noto alle forze dell’ordine, avevano aperto abusivamente un circolo privato in via Traversa Corso Umberto. Per i due sanzioni penali e amministrative, il locale di 150 metri quadrati circa è stato sequestrato. Diverse le perquisizioni effettuate e le contestazioni a Codice della strada per un totale di 3.800 euro. Due i ragazzi segnalati alla Prefettura perché assuntori di sostanza stupefacente.