POZZUOLI/ «Sei soddisfatto del lavoro fatto dall’amministrazione-Manzoni?» Il sondaggio sulla pagina Facebook di Cronaca Flegrea

POZZUOLI – Sta riscuotendo una grande partecipazione la domanda di Cronaca Flegrea sul primo anno di amministrazione Manzoni. Sarà possibile votare fino alle ore 20 di domani, mercoledì 10 maggio 2023, sulla pagina Facebook di Cronaca Flegrea. Dopo sei ore dalla messa online del sondaggio hanno votato già 700 persone.

IL QUESITO – “L’amministrazione-Manzoni si appresta a compiere un anno. Sei soddisfatto di quanto è stato fatto fino ad ora?” è la domanda posta. Ebbene, i risultati parziali dicono che il 75% non è soddisfatto; il 13% è soddisfatto; mentre il 12% ha scelto la terza opzione ovvero che “è ancora presto per dare una valutazione”.

*Si precisa che il sondaggio in corso sulla pagina Facebook di Cronaca Flegrea non ha un valore statistico, si tratta di rilevazioni aperte a tutti non basate su un campione elaborato scientificamente ma dalla partecipazione spontanea da parte degli utenti iscritti alla piattaforma social.