POZZUOLI/ Scempio a La Schiana: dopo i lavori restano danni e dissesti – LE FOTO

POZZUOLI – Uno scempio. Non si può definire diversamente quanto è rimasto lungo via Montenuovo Licola Patria, in località “La Schiana”, al termine dei lavori che per settimane hanno provocato chilometri di code e ingorghi in piena crisi sismica. La ditta che ha realizzato gli interventi – per conto del comune di Pozzuoli – ha infatti lasciato sul “campo” danni e dissesti a causa di una lunga gettata di asfalto che ha reso la strada impercorribile, danneggiando perfino un attraversamento pedonale rialzato. La nuova colata di asfalto non ha fatto altro che rendere irregolare il livello stradale, costringendo gli automobilisti a pericolosi zig-zag per salvaguardare la tenuta degli ammortizzatori. Altro danno è stato fatto anche al particolare attraversamento che funge anche da rallentatore, reso anch’esso irregolare. Ciliegina sulla torta: nonostante lo scempio nessuno ha pensato di prendere un po’ di vernice bianca e gialla per rimettere in sesto l’attraversamento pedonale.

LE FOTO