A Monte di Procida i funerali del 17enne trovato senza vita ad Acquamorta. Il neo sindaco proclama il lutto cittadino

MONTE DI PROCIDA – Saranno celebrati domani, nella chiesa della Madonna Assunta a Monte di Procida, i funerali del 17enne Juclanio Americo Francisco Calupeteca, trovato morto giovedì scorso nello specchio d’acqua antistante la località di Acquamorta. Dopo l’autopsia effettuata nella giornata di oggi, la salma del giovane arriverà domani in chiesa per la funzione religiosa in programma alle 18.30. Alla base della tragedia ci sarebbe stato un malore che avrebbe provocato l’annegamento. Grande il cordoglio da parte dell’intera comunità che si è stretta attorno all’immane dolore dei familiari. Per il giorno dei funerali il neo sindaco Salvatore Scotto di Santolo ha proclamato il lutto cittadino.