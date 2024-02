POZZUOLI/ Scatta l’imposta di soggiorno: tariffe da 1 a 5 euro a notte per gli alberghi, 2 euro per i B&B

POZZUOLI – La Giunta comunale di Pozzuoli ha approvato ieri le tariffe giornaliere a persona per i soggiorni nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere presenti in città. Si va da un minimo di 1 euro per gli alberghi ad una stella, fino a 5 euro per quelli a cinque stelle. Per B&B, case vacanze e strutture extra alberghiera la tariffa da pagare sarà pari a 2 euro. L’introduzione dell’imposta di soggiorno è stata approvata durante l’ultimo consiglio comunale e prevede entrate extra per le casse del comune di Pozzuoli pari a circa 300mila euro.

LE TARIFFE (a persona) – Albergo ad una stella: 1,00 euro; albergo a 2 stelle: 1,50 euro; albergo a 3 stelle: 2,00 euro; albergo a 4 stelle: 3,00 euro; albergo a 5 stelle: 5,00 euro. Tutte le restanti strutture ricettive (alberghiere ed extra alberghiere): 2,00 euro.