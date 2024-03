POZZUOLI/ Rubavano cavi da una colonnina nel parcheggio del comune: 4 ladri messi in fuga dalle guardie giurate

POZZUOLI – Stavano rubando i cavi elettrici da una colonnina utilizzata per la ricarica delle auto elettriche quando sono stati scoperti e messi in fuga da due guardie giurate. E’ accaduto di notte nel parcheggio che sorge davanti all’ingresso del comune di Pozzuoli, in via Tito Livio. I malviventi, in totale quattro che si presume siano di etnia rom, sono giunti sul posto a bordo di un’Opel Astra. Mentre uno è rimasto alla guida della vettura, in tre sono scesi ed hanno iniziato a scassinare la colonnina e il pozzetto per portare via i cavi. Rumori e movimenti sospetti che hanno richiamato l’attenzione delle guardie della società Prestige che si trovavano nella guardiania, davanti al cancello d’ingresso della casa comunale. Accortisi che era in corso in furto, questi ultimi si sono precipitati in strada mettendo in fuga i malviventi che velocemente sono risaliti in auto facendo perdere le loro tracce.

