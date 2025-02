POZZUOLI/ Rubava energia elettrica: arrestato il titolare del ristorante “Ristosauro”

POZZUOLI – Un allaccio abusivo alla rete pubblica gli aveva consentito di rubare energia elettrica. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Pozzuoli durante un’attività di controllo, in diversi esercizi commerciali, effettuata insieme a personale specializzato della società “E-Distribuzione”. Nei guai è finito il titolare del ristorante-pizzeria “Ristosauro”, in via Campi Flegrei 4. L’uomo è stato arrestato per furto di energia elettrica. I militari e i tecnici, durante le verifiche, hanno accertato come il furto sia avvenuto mediante l’allaccio abusivo alla rete pubblica, per un danno complessivo stimato di circa 22mila euro.