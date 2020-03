POZZUOLI – Calci, pugni e schiaffi tra un gruppo di persone in fila all’ingresso del supermercato MD. E’ successo venerdì a Monterusciello, in via Rosai nei “600 alloggi”. Le violenze, iniziate davanti alla porta del supermercato sono poi proseguite nel parcheggio davanti agli occhi impauriti di clienti e dei residenti della zona che dai balconi hanno ripreso le scene di follia. Ecco il video della rissa (immagini violente):