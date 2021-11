POZZUOLI – Rissa con mazze da baseball questo pomeriggio nel parco Di Bonito, in via Solfatara a Pozzuoli, dove alcuni residenti se le sono date di santa ragione per un posto scooter. Dopo le minacce, seguite a un’accesa discussione per un posto adibito alla sosta dei mezzi, è scattata la violenza. Verso le 15 due gruppi, appartenenti a due diversi nuclei familiari, si sono colpiti con calci, pugni, schiaffi e con mazze da baseball. Quattro uomini sono rimasti feriti e sono stati condotti presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” per ricevere le cure dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. Al vaglio ci sono alcune telecamere installate nella zona.