POZZUOLI – Preoccupa la qualità delle acque del mare a Pozzuoli e più precisamente nella zona del lungomare di via Napoli. Ancora una volta i residenti e i bagnanti chiedono aiuto alle autorità preposte perché rifiuti e liquami non finiscano più a mare. Oggi in questa area il degrado regna sovrano così come testimoniato dalle foto.

