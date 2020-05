POZZUOLI – Riapriranno domani mattina i mercatini di Monterusciello e Toiano. Lo ha stabilito un’ordinanza sindacale a partire dal 13 maggio che prevede, per tutti i giorni della settimana con esclusione delle domeniche e delle giornate festive, la ripresa dell’attività del commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante di generi alimentari, con l’esclusione di qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande: in sintesi, non si può mangiare e bere sul posto, ma compare alimenti e andare via.

LE REGOLE – Sono stringenti le misure di sicurezza che prevedono il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone; l’utilizzo di guanti e mascherine per l’operatore e i clienti, assicurandosi che anche la clientela ne sia dotata e senza possibilità di fare avvicinare all’area di vendita coloro che ne risultino sprovvisti; il servizio di un numero massimo di due clienti per volta, facendo osservare la distanza di un metro fra gli stessi e tra i clienti in attesa; disponibilità, in prossimità del punto vendita, di almeno un flacone di prodotto per l’igienizzazione delle mani.