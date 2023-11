POZZUOLI/ Riapre l’asilo nido Deledda a Monterusciello ma piovono polemiche per i ritardi

POZZUOLI – “Meglio tardi che mai”. Potrebbe essere questo il proverbio più adatto per descrivere questa vicenda. Solo nella giornata di oggi, infatti, l’asilo nido Deledda di Monterusciello – superati tutti gli intoppi burocratici – ha riaperto i battenti. «Gli uffici provvederanno a comunicare direttamente agli aventi diritto le modalità operative di frequenza, le conferme e gli eventuali scorrimenti di graduatoria. Siamo consapevoli dei disagi arrecati alle bambine, ai bambini ed ai genitori, ma vi assicuriamo che abbiamo profuso, fin dal mese di agosto, tutti gli sforzi necessari alla risoluzione dei problemi intercorsi», fa sapere il sindaco Luigi Manzoni. Ma le polemiche non tardano ad arrivare. «Gli asili nido aprono a settembre e non a Natale»; «Ma che vergogna, avete proceduto con tutta calma»: questi e altri i commenti pubblicati sui social dalle famiglie di Pozzuoli dopo l’annuncio dato dal primo cittadino.