POZZUOLI/ Raffica di furti, turisti finiti nel mirino dei ladri «Lasciati in mutande»

POZZUOLI – Tre furti in appena ventiquattro ore. Nel mirino solo i turisti, giunti dal nord Italia e dall’estero. L’ennesima raffica di colpi è avvenuta nel week-end quando nel mirino dei ladri sono finiti due automobili e un camper parcheggiati nelle aree di sosta di Pozzuoli. I tre episodi, avvenuti in rapida successione, sono avvenuti ad Arco Felice e nei pressi del centro storico, in zona porto. Le vittime hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine che hanno avviato indagini avvalendosi anche dell’ausilio delle telecamere di videosorveglianza comunali e private.

I FURTI – Ad avere la peggio sono stati i proprietari di un camper, completamente svaligiato dai ladri che hanno portato via praticamente tutto: valigie con indumenti, soldi, oggetti di ogni genere. «Li hanno lasciati praticamente in mutande – ha raccontato un albergatore della zona – fortunatamente le carte di credito le avevano addosso e gli sono rimaste almeno quelle. E’ stata una scena triste vederli derubati e spaventati». Gli altri due furti sono avvenuti ad Arco Felice e a Pozzuoli centro, in particolare da un’automobile è stata rubata l’intera attrezzatura da campeggio che i turisti avevano lasciato nel cofano e sui sedili.