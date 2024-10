POZZUOLI/ Quattro consiglieri mandano su tutte le furie il sindaco Manzoni «Non c’è rispetto»

POZZUOLI – Ha sbottato davanti all’ennesimo ritardo «Non c’è rispetto. Non si fa così». Il sindaco Gigi Manzoni questa mattina non le ha mandate a dire a quattro consiglieri comunali che non si sono presentati in tempo a un incontro negli uffici della palazzina numero 7 del comune di Pozzuoli. All’ordine del giorno c’era una discussione sul Rione Terra alla quale avrebbero dovuto partecipare i capigruppo e i responsabili delle forze politiche di maggioranza.

I RITARDATARI – L’incontro era stato fissato per le ore 10 ma in quattro hanno fatto attendere i presenti più del dovuto a tal punto da spingere il sindaco ad annullare la riunione che è stata spostata a martedì prossimo. I ritardatari sono Leandro Genovese, Sandro Cossiga, Angelo Guardascione e Gennaro Pastore. «Devo andare avanti, ci aggiorniamo a martedì» ha detto Gigi Manzoni che ha liquidato i presenti dopo “l’incazzatura” per la “mancanza di rispetto” da parte dei quattro. Per dovere di cronaca: in sede erano presenti il vice sindaco Filippo Monaco insieme al responsabile del suo movimento Fulvio Ferrigno (Uniti per Pozzuoli non ha un capogruppo perché tutti i consiglieri eletti hanno lasciato), Gennaro Andreozzi, Carlo Morra e Manuela D’Amico.

LE FOTO