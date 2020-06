POZZUOLI – Una forte puzza in queste ore sta infestando l’intera zona di Licola. Miasmi che sembrano provenire dai depuratori e dalle strutture limitrofe. Nonostante gli interventi all’impianto di depurazione continuano i problemi nella zona, dove con il caldo i residenti sono costretti a barricarsi in casa. Accanto ai depuratori di Cuma-Licola sorge anche un impianto per il trattamento dei rifiuti. Il comune di Pozzuoli nei mesi scorsi aveva assicurato l’installazione di centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria.