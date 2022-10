POZZUOLI – Pullman in fiamme a Pozzuoli. Nel primo pomeriggio di oggi è divampato un incendio a bordo di un mezzo dell’EAV. L’episodio è avvenuto in via Solfatara, nei pressi dell’istituto alberghiero “Lucio Petronio”. Non si registrano danni alle persone nè ai passanti. La scena è stata ripresa da alcuni residenti che abitano lungo la strada. Secondo una prima ricostruzione il mezzo sarebbe andato in avaria mentre percorreva il tratto in direzione.