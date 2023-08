POZZUOLI/ Problemi durante l’autopsia: slittano i funerali di Angela Gioiello

POZZUOLI – Slittano a domenica mattina i funerali di Angela Gioiello, la 38enne uccisa una settimana fa dal marito, il 50enne Tony Di Razza che poi si è tolto la vita. Per quest’ultimo la cerimonia funebre è confermata per le 12 di sabato 5 agosto nella Cattedrale San Paolo di Monterusciello.

IL RINVIO – Già fissati per il pomeriggio di sabato, i funerali di Angela sono slittati per problemi emersi durante l’autopsia che richiederanno nuovi esami, in programma presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli. Dall’autopsia effettuata nella sul corpo della 38enne, infatti, sarebbe emersa una incongruenza tra i proiettili esplosi (tre) e quelli rinvenuti sul corpo della vittima che avrebbe richiesto nuovi accertamenti.