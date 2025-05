Pozzuoli, pizzeria chiude per sempre “Colpa delle scosse e dell’indifferenza della politica”

POZZUOLI – La “Dea Bendata” dice addio per sempre alla città di Pozzuoli. Dopo 13 anni la pizzeria che affaccia sul lungomare Sandro Pertini chiude a causa della crisi sismica e “dell’indifferenza della classe politica” fanno sapere i titolari Ciro e Federica. “Dal 20 maggio dello scorso anno il bradisismo non ci da tregua. – spiegano – In quest’anno abbiamo preso coscienza dell’indifferenza della classe politica. Con grande tristezza dopo 13 anni d’impegno, di amore e dedizione, siamo costretti a chiudere le porte della Dea Bendata. Intanto ringraziamo tutti i nostri clienti per averci scelto in questi anni. A settembre ci ritroverete sicuramente con un nuovo progetto a Napoli.”