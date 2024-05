POZZUOLI/ Pitbull a difesa della casa-fortino: droga e una pistola per pusher di “nota” famiglia a Monterusciello

POZZUOLI – Pitbull a difesa della casa-fortino per un 39enne di Monterusciello. Si tratta di I.R., uno degli appartenenti ai “malacarne” e residente in un’abitazione al piano terra di via Pasolini dove ieri sera è andato in scena un blitz da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli. Dopo una serie di appostamenti i militari hanno fermato il 39enne per una perquisizione trovandolo in possesso di 3 dosi di cocaina pronte per essere vendute.

LA DROGA – Poi sono scattati i controlli in casa dove sono stati trovati e sequestrati un bilancino di precisone e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente che in totale ammonta a oltre a 120 grammi di sostanza da taglio. Non solo droga però, ma un arsenale. I carabinieri hanno infatti trovato nella casa dell’uomo anche una pistola a tamburo 357 magnum con matricola abrasa e 80 proiettili di diverso calibro tra 7,62, 357 magnum, cartucce a palla e a piombo spezzato. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere mentre la pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri reati.