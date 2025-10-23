POZZUOLI/ Partono i lavori al lotto 2 di Monterusciello: dureranno 4 mesi

POZZUOLI – A partire dal 27 ottobre 2025 prenderanno ufficialmente il via i lavori di cantierizzazione per tutti i 29 fabbricati di edilizia residenziale pubblica (ERP) appartenenti al Lotto 2 del quartiere di Monterusciello. Gli interventi, della durata complessiva di 120 giorni (circa quattro mesi), riguardano la messa in sicurezza delle strutture balconate pertinenziali agli alloggi, oggi in condizioni di vetustà e ammaloramento, e rappresentano un passo fondamentale per la tutela della sicurezza e del decoro urbano. Questa prima fase di lavori è propedeutica alle più ampie lavorazioni previste nell’ambito del progetto di Rigenerazione eco-energetica degli alloggi ERP del Lotto 2 – Stralcio A, che porterà alla trasformazione radicale degli edifici.

IL PROGETTO – L’intervento, promosso dal Comune di Pozzuoli in collaborazione con la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e la Protezione Civile, mira a fare di Monterusciello un modello di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e innovazione architettonica. Il progetto complessivo comprende: analisi strutturale e consolidamento degli edifici per migliorare la sicurezza antisismica; sostituzione dei balconi con nuove strutture in acciaio, leggere e resistenti; riqualificazione estetica e funzionale delle facciate con materiali moderni e facciate ventilate; efficienza energetica nZEB, con una riduzione stimata del 92,7% dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂, grazie a pannelli solari e sistemi di isolamento di ultima generazione; riqualificazione delle aree comuni interne, con nuove tinteggiature, intonaci e coperture in vetro e alluminio per i vani scala. “Questo è un passo importante verso la rigenerazione eco-energetica degli alloggi. Ringraziamo i residenti per la pazienza e assicuriamo che seguiremo con attenzione tutte le fasi dei lavori. Per garantire condizioni di vita sempre migliori ai cittadini di Monterusciello”. Ha dichiarato il Sindaco Luigi Manzoni.