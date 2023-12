POZZUOLI/ Nuovo percorso al Rione Terra: dopo 53 anni riaperta Porta Nuova

POZZUOLI – Taglio del nastro questa sera al Rione Terra di Pozzuoli. Dopo 53 anni è stato riaperto il varco di Porta Nuova (chiuso dal 1970) che mette in collegamento Piazza 2 Marzo con l’antica rocca. Al nuovo percorso si accede infatti dalla piazzetta che sorge in via Cavour, nei pressi del tunnel Tranvai. Si tratta del secondo accesso attivo dopo Via del Ponte, l’entrata principale da cui si accede dalle rampe Raffaello Causa e da via Rosini. Via del Ponte è dal giorno della riapertura del Rione Terra al pubblico, l’entrata principale al promontorio puteolano, tutta in salita, delimitata da parapetti e unico varco veicolare. La strada, ristrutturata nel 1986, scavalca Porta Napoli e termina sul Lago Sedile di Porta, denominato nel ‘900 Piazza Municipio.