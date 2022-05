POZZUOLI – Una conferenza per ridere e per riflettere al contempo. Stamattina, nell’auditorium della Multicenter School di Pozzuoli, è stata presentata la scaletta della “Notte Bianca della Pizza”, che si vivrà il prossimo 1 giugno negli spazi aperti dell’istituto. Sarà la seconda edizione di un evento dedicato alla raccolta fondi da destinare alla ricerca contro il tumore al pancreas. «È la patologia che ha portato via mio fratello» ha asserito Rosaria Borrelli, sorella del compianto artista di Made in Sud, Massimo Borrelli, coprotagonista del duo comico che si esibiva su Rai2. «Per Massimo ci impegniamo in questa organizzazione», ha corroborato Peppe Laudato, compagno professionale di Massimo ma anche e soprattutto amico dunque cofondatore dell’associazione “Voglio il Massimo” a lui dedicata, partner della Multicenter in occasione dell’evento che stima oltre i mille partecipanti. «Siamo veramente felici di poter sostenere cause come questa. Formare i giovani è l’obiettivo della nostra scuola e crediamo che anche attraverso campagne di sensibilizzazione come questa avvenga la formazione più alta» – ha chiosato il direttore della scuola, Luigi Schioppo. Seduti al tavolo dei lavori anche: Rosanna Bennardo, conduttrice dell’evento; Francesco Palmieri in veste di direttore artistico della serata; Anna Gallo, referente per l’associazione La Casetta e Mariolina Trapanese, presidente dell’associazione La Bottega dei Semplici Pensieri. L’appuntamento con quanti vorranno prendere parte alla lodevole iniziativa d’amore è fissato per il prossimo mercoledì, a partire dalle 20, presso la sede della scuola di via Campana.