«Pozzuoli non dimentica» il sindaco Manzoni ricorda Alfonso Trincone

POZZUOLI – «Oggi, come ogni anno, nel giorno della strage di Nassiriya, abbiamo reso omaggio al Sottotenente Alfonso Trincone, figlio della nostra città, caduto il 12 novembre 2003 mentre serviva l’Italia in Iraq. Un uomo, un padre, un servitore dello Stato che ha dato la vita per la pace e il dovere. Pozzuoli non dimentica.» Con queste parole il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha ricordato Alfonso Trincone nel giorno del 22esimo anniversario della sua morte. Dopo la funzione religiosa presso il cimitero comunale, sul belvedere di San Gennaro è stata apposta una corona di alloro sul monumento dedicato al sottotenente del carabinieri. Presenti tutti i vertici delle forze dell’ordine e i sindaci dei quattro comuni flegrei.