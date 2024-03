POZZUOLI/ Nominati i presidenti e i vice della commissione sismica comunale

POZZUOLI – È stata nominata la nuova commissione sismica comunale, composta da ingegneri, architetti, geometri e geologi che resterà in carica per tre anni. La commissione è stata strutturata in due articolazioni ed ognuna è composta a sua volta da un presidente e un vice presidente. Nel primo organismo è stato nominato presidente l’ingegner Giuseppe Dentico; mentre il vice è l’ingegner Emanuel Mazzone. Gli altri componenti sono l’architetto Ernesto Laezza, il geologo Francesco Maglione e il geometra Salvatore Antonio Palumbo. Nella commissione due il presidente è l’ingegner Procolo Volpe, mentre il vice presidente è l’architetto Mirko Romano. Completano l’organismo l’ingegner Angelo Fortunato, il geologo Andrea Doriano e il geometra Rosario Zotti. Gli esperti sono stati nominati con decreto sindacale.