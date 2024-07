POZZUOLI/ «Nella villetta di via de Curtis gare di motocross fino a notte fonda»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, vorrei segnalare che nella villetta comunale di via Antonio de Curtis a Monteruscello tutte le sere, fino a notte verso le 3, si fanno gare con cross (senza targa)e vanno avanti e indietro. Non si dorme più: gente che fa compleanni o scampagnate in villa e lasciano cibo, plastica, bottiglie di vetro intere e siamo fortunati che non si mettono a fare la gara a chi le lancia più lontano; moto rumorose e gente scostumata che strilla fino al mattino. Uno schifo!». Rosanna R.