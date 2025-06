POZZUOLI/ Motorini selvaggi, blitz sulla spiaggia di Lucrino: raffica di multe e sequestri

POZZUOLI – Proseguono senza sosta i controlli sulla spiaggia di Lucrino da parte dei poliziotti del Commissariato di Pozzuoli (diretti dal vicequestore Raffaele Esposito) e dalla Polizia Municipale (diretta dalla comandante Silvia Mignone). Dopo le denunce di Cronaca Flegrea sulla pericolosa presenza di scooter lungo l’arenile, anche ieri gli agenti hanno condotto una serie di sequestri. In particolare, 60 persone (tra cui molti giovanissimi) e 16 veicoli sono stati fermati e sottoposti a verifiche tra la spiaggia libera, il sottopasso della cumana che porta al lido Napoli e via Miliscola, nei pressi della “rotonda Cavani”. In totale sono state elevate 2 sanzioni al codice della Navigazione e 3 tre per codice della strada, mentre numerose auto e scooter sono stati rimossi.