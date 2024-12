POZZUOLI/ Modello stadio per gli aperitivi delle vigilie: successo per il nuovo dispositivo di sicurezza

POZZUOLI – Varchi, sensi unici pedonali, controlli con metal detector. È il “modello stadio” messo in atto per la festa del 7 dicembre a Pozzuoli, nuovo dispositivo di sicurezza pianificato per garantire l’ordine pubblico alla Darsena e nel centro storico della città e che sarà riproposto anche per le feste del 24 e 31 dicembre e del 5 gennaio. Coordinato dal Commissariato di Polizia di Pozzuoli – diretto dal vicequestore Raffaele Esposito – è stato messo in atto insieme ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza con il supporto della Polizia municipale e delle associazioni di volontariato e di Protezione Civile.

L’AREA ROSSA – Il modello prevede una sorta di “area rossa” individuata in corrispondenza dell’ingresso al Molo Caligoliano da una parte e del tunnel Tranvai dall’altra, all’interno della quale è stata stabilità una capienza massima di 5mila persone. Ai varchi sono stati utilizzati metal detector ed effettuati controlli, con i partecipanti “filtrati” e poi condotti attraverso percorsi pedonali utili ad evitare pericolosi imbottigliamenti. In totale sono state circa 8mila le persone che hanno partecipato all’evento della vigilia dell’Immacolata nell’ambito della manifestazione “Pozzuoli S’Move”.