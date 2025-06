POZZUOLI/ Manuela D’Amico nuovo presidente commissione regolamenti

POZZUOLI – Dopo la cacciata di Pastore e del gruppo di Pozzuoli al Centro dalla maggioranza, prosegue l’epurazione nei confronti degli ex alleati di Manzoni. Oggi un nuovo capitolo è rappresentato dalla nomina di Manuela D’Amico (passata da Spazio Flegreo al Pd) a presidente della commissione regolamenti. La nomina arriva in seguito alla destituzione dalla carica di Lidya De Simone (dimessa 10 giorni fa) e come conseguenza di un accordo di spartizione delle cariche che ha portato alla formazione della nuova maggioranza di governo.

LA SPARTIZIONE – Gli altri accordi hanno previsto, infatti, la nomina dell’assessore Barbieri con deleghe “care” al consigliere Riccardo Volpe; l’ingresso in consiglio comunale di Enrico Russo per Italia Viva; e la nomina di Mariasole La Rana per accontentare il consigliere Gennaro Andreozzi e il suo fido Vicente Migliucci.