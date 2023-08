POZZUOLI/ L’SOS «Sono una invalida al 100%, chiedo al sindaco Manzoni un aiuto per trovare una casa»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera Cronaca Flegrea, mi chiamo Illiano Rosa ho 63 anni, abito in via Giorgio de Chirico n 14 interno 8. Sono un invalida al 100% e malata oncologica, mi trovo nelle palazzine al terzo piano, in situazioni strettamente necessarie mi sposto in carrozzina elettrica, non ho ascensore, tramite il vostro aiuto chiedo alle autorità comunali di aiutarmi ad una sostituzione della casa con una al piano terra, in quanto mi risulta molto difficile spostarmi anche solo per ritirare la pensione o farmi visite specialistiche. Chiedo al sindaco di prendere in considerazione la mia richiesta per un trasferimento o installazione di un ascensore perché le mie condizioni sono allo stremo, chiedo solo di avere una minima autonomia per potermi liberare dalla prigione in cui vivo. Valevole di un vostro riscontro vi porgo i miei saluti. Grazie»