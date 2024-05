POZZUOLI/ Lo sfogo di una mamma: «Perché non attivano la didattica a distanza?»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, scrivo queste parole per uno sfogo perché veramente siamo stanchi. Vorrei chiedere al nostro caro sindaco e alle istituzioni come possiamo avere fiducia in loro quando anche su una minima decisione cambiano idea da un momento all’altro. Su Argo, l’applicazione della scuola, ci hanno inviato la comunicazione che la scuola domani (oggi ndr) era aperta, stasera ci dicono che le scuole sono chiuse. Premetto che io sono contenta così, perché abitando a Varcaturo e non avendo la macchina in caso di terremoto, non sarei nemmeno potuta correre da mia figlia, ma poi pensano alle persone che sono state sfollate? Come fanno con i loro figli? Ma pensano a tutte le difficoltà che ci sono? Siccome c’è ancora uno sciame in corso e come vediamo stiamo tutti con i nervi a pezzi a soccorrere anche le nostre famiglie, perché non decidono per una DAD?»