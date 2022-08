POZZUOLI – Il mare di Arco Felice e Lucrino è balneabile. È quanto emerge dall’esito delle analisi effettuate dall’Arpac nella giornata di giovedì. I valori riscontrati sui campioni d’acqua prelevati lungo il tratto di costa sono in linea con quelli previsti dalla legge. Scongiurata anche la presenza di batteri dannosi per la salute. La comunicazione è arrivata questa mattina agli uffici del comune di Pozzuoli che in questi minuti stanno provvedendo alla rimozione degli avvisi lungo l’arenile. Nei giorni scorsi, infatti, dopo aver riscontrato acqua sporca e numerose criticità, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e i titolari degli stabilimenti balneari del litorale avevano invitato i bagnanti a non tuffarsi in mare.