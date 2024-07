POZZUOLI/ L’appello «Sediamoci tutti insieme ad un tavolo per salvare la città»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregio Direttore, trovo lodevoli le varie iniziative prese dall’amministrazione nella persona del Sindaco che è sempre propenso all’ascolto, e che anche quest’anno ha prorogato anche l’orario per la chiusura del parcheggio al Molo Caligoliano e al Mercato all’ Ingrosso del Pesce, e trovo lodevoli le parole dell’Assessore al Commercio che vuole intraprendere un’iniziativa legale contro chi vuole per forza far passare notizie false su eventuali chiusure di attività dovute ad eventi sismici dei giorni scorsi, ma purtroppo la fotografia dello stato attuale delle attività di Pozzuoli, soprattutto Centro Storico, Via Napoli, è davvero disastrosa. Capiamo che ci siano delle azioni in corso per il cambiamento della città, ed a quanto ci risulta sono anche molto interessanti, ma mentre il dottore studia, l’ammalato muore. Ci si deve mettere immediatamente tutti insieme indistintamente seduti ad un tavolo per trovare una serie di cose che potrebbero invertire la rotta. Siamo al collasso, mai nella storia l’economia commerciale puteolana, è ai minimi termini. Una confitta del commercio, non è solo una sconfitta imprenditoriale, ma anche di tutta una classe politica, al di là del singolo partito che possa far bene o no, questo deve essere chiaro a tutti. Il commercio non può più essere messo come ultimo punto nei vari programmi elettorali politici»

Gian Luigi Valente

PRESIDENTE AICAST POZZUOLI