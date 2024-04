POZZUOLI/ L’amministrazione-Manzoni aumenta la tassa sui rifiuti e destina 900mila euro per le feste

POZZUOLI – La sorpresa nel bilancio è nelle proposte di variazioni in bilancio. Si scopre, infatti, che ben 900 mila sarebbero pronti per essere stanziati – in gran parte – per feste e festicciole, eventi, fuochi d’artificio e luminarie natalizie. Il tutto da far gestire all’assessorato al turismo. Nel contempo arriva la beffa per i contribuenti: vengono infatti applicate immediatamente le nuove tabelle e così la tassa sui rifiuti diventa ancora più esosa, con un aumento del 3,5 per cento. Tra stanziamento di 900 mila euro e aumento del tributo non c’è, sia chiaro, un collegamento diretto, nel senso che gli aumenti di entrate legate alla spazzatura non saranno destinati direttamente a finanziare le feste del 2024. Ma 900mila euro potevano essere utilizzati per rimpinguare il capitolo della Tari, rinviando magari di dodici mesi un aumento che incide sulle tasche delle famiglie puteolane.

L’AUMENTO – Anche perché gli incassi derivanti dall’introduzione della tassa di soggiorno (150 mila euro di presunto incasso da giugno a dicembre) sarebbero potuti essere destinati agli eventi previsti dalla giunta, dal sindaco e del suo assessore al turismo e spettacoli. Ma si è preferito, immediatamente, alzare di 3.5 per cento la tassa dei rifiuti. Il tutto “benedetto” dalla commissione bilancio (Leandro Genovese presidente ed Enzo Pafundi vice e, ovviamente, dal sindaco Gigi Manzoni che ha la delega al bilancio che gestisce insieme al suo capo di gabinetto Elio Buono).